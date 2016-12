Im Frühling sah es noch ganz gut aus. Schweizer Hoteliers erwarteten einen Zuwachs von Gästen aus dem Ausland. Die Konjunkturforschungsstelle Kof der ETH Zürich sagte im Mai einen Besucheranstieg von 1,4 Prozent für die Sommersaison voraus. Ausländische Gäste sollten dabei um 1,5 Prozent zulegen. Doch es kam anders.

Statt Erholung, auf die der Tourismussektor nach dem schwachen Winter gehofft hatte, brachte der Sommer einen neuerlichen Rückgang. 20 Millionen Logiernächte verbuchte der Schweizer Tourismussektor von Mai bis Oktober – ein Rückgang um 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Sommer. Das geht aus provisorischen Zahlen hervor, die das Bundesamt für Statistik (BFS) gestern veröffentlichte.

Hauptgrund für den Dämpfer ist ein regelrechter Einbruch bei den Gästen aus China. Deren Buchungen gingen um rund 20 Prozent zurück. Da Chinesen mittlerweile auf Rang vier im Besucherranking geklettert sind – nur aus Deutschland, den USA und Grossbritannien kommen mehr Gäste – ist der starke Rückgang allein mit einheimischen Gästen nicht zu kompensieren.

Einbruch war nicht abzusehen

Für die Hoteliers kam der starke Rückgang ebenso überraschend wie für die Prognostiker. Warum etwa die Kof mit ihrer Prognose falsch lag, erklärt Florian Hälg, Mitverfasser der Studie aus dem Frühjahr, unter anderem mit den zusätzlichen Mühen, die Chinesen bei der Beantragung eines Visums auf sich nehmen müssen. «Die Umstellung der Visapraktiken und die Unsicherheit nach den Terroranschlägen hat viele asiatische Touristen davon abgehalten, nach Westeuropa zu reisen», sagt er. Die Auswirkungen seien insbesondere in Bezug auf die chinesischen Touristen «viel stärker als erwartet» gewesen.

Für Markus Berger, Sprecher von Schweiz Tourismus, hat der Einbruch auch mit dem «starken Wachstum der letzten zwei, drei Jahre» zu tun. Deshalb sei der Rückgang entsprechend hoch. Berger ist jedoch optimistisch, dass der Negativtrend im kommenden Jahr überwunden wird. Dies, weil der Schock über die veränderte Sicherheitslage in Europa nachlassen werde und überdies der chinesische Reisemarkt auch in diesem Jahr international gewachsen sei und dies wohl auch weiter tun werde.

Ein Selbstläufer dürfte das Zurückholen der chinesischen Gäste dennoch nicht werden. Das weiss auch Schweiz Tourismus. Deshalb sollen die Chinesen dort abgeholt werden, wo sie sind – nämlich in China. «Unser Team in China arbeitet mit den dortigen Reiseveranstaltern zusammen», sagt Markus Berger. Diese wiederum seien in China eng mit digitalen Plattformen, über die immer mehr Chinesen ihre Reise buchen, verbunden. Hier liege eine grosse Chance: «Wir glauben an das Potenzial von Asien», sagt Berger. Das Wachstum werde sich verstärken, «unterstützt durch digitale Plattformen.»

Alibaba-Tochter für Touristen

Eine der wichtigsten dieser Online-Reisebüros ist Alitrip, eine Tochter des Riesenkonzerns Alibaba. Mit ihr hat das «chinesische Amazon», wie Alibaba auch genannt wird, grosse Pläne: «Alitrip ist entschlossen, die grösste chinesische Online-Reise-Plattform aufzubauen.» 2014 habe man bereits über 50 Millionen chinesische Touristen bedient.

Alitrip hat seine Fühler bereits nach Europa ausgestreckt. Im Fokus dabei stünden mögliche Kooperationen mit örtlichen Reiseveranstaltern, berichtet das Portal travelnews.ch. Schweiz Tourismus, betont Sprecher Berger, unterhalte zwar noch keine Kooperationen. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis erste Anfragen kommen. Kontakt gebe es jedenfalls bereits, bestätigt Berger.

Für den Alibaba-Konzern, ein Internet-Gigant mit 15 Milliarden Dollar Jahresumsatz, ist der Schritt logisch – versucht das Unternehmen doch verstärkt, in Europa Fuss zu fassen. Eine weitere Tochter der Ali-Familie spielt hier eine wichtige Rolle: die Bezahllösung Alipay, die ein Vielfaches der westlichen Anbieter Paypal und Apple Pay umsetzt. Auch diese Alibaba-Tochter könnte im kommenden Jahr in der Schweiz anzutreffen sein.

Wie gross das Potenzial für den Schweizer Tourismus ist, zeigt indes eine Zahl der chinesischen Tourismus-Akademie: Im vergangenen Jahr reisten rund 128 Millionen Chinesen ins Ausland. Tendenz steigend. Gelingt es, einen Bruchteil davon zusätzlich in die Schweiz zu lotsen, wäre der diesjährige Besucherrückgang ausgebügelt.