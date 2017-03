Die Landesregierung hatte letzten Herbst in Aussicht gestellt, das privatwirtschaftliche Projekt mit einem Spezialgesetz zu unterstützen. Dieses würde es erleichtern, die Planungs- und Bewilligungsphase voranzutreiben. Anstelle von kantonalen und kommunalen Vorschriften käme für den Bau eine einheitliche Rechtsgrundlage zur Anwendung.

Der Bundesrat knüpft diese Unterstützung aber an Bedingungen. Er verlangt, dass der Förderverein CST in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird. Die Träger sollen zudem finanzielle Mittel in der Höhe von mindestens 100 Millionen Franken zusichern, die zu mindestens 50 Prozent von Schweizer Investoren eingebracht werden.