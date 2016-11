Auch der auf Elektronik spezialisierte Konkurrent JD.com bekam in wenigen Stunden mehr Bestellungen als am 11. November vor einem Jahr. Der "Tag des Singles" war im Jahr 2009 von Chinas Online-Händlern als Gegenstück zum Valentinstag ins Leben gerufen worden; er liegt wegen der vier Einsen in Folge auf dem 11.11.

Mit Sonderangeboten sollen die vielen Unverheirateten des Landes über ihre Einsamkeit hinweggetröstet werden. Der Tag ist längst der umsatzstärkste Tag in Chinas Online-Handel - und jedes Jahr steigt der Umsatz weiter.

Alibaba erreichte gegen Mittag den Umsatz vom "Tag des Singles" im vergangenen Jahr, wie das Unternehmen mitteilte. In den 24 Stunden geben die chinesischen Konsumenten mehr aus als die US-Bürger an den fünf Tagen von Thanksgiving bis Cyber Monday, dem Höhepunkt für Online-Shopper in den Vereinigten Staaten. Viele Händler im Internet locken die Kunden dabei mit Sonderangeboten im Weihnachtsgeschäft.

Alibaba startete den "Tag des Singles" in diesem Jahr mit einer Gala-Veranstaltung in Shenzhen. Unter den zahlreichen Stars aus China und dem Ausland waren auch der US-Basketballstar Kobe Briant und die Pop-Rock-Band OneRepublic. Sängerin Katy Perry sagte wegen eines "Notfalls in der Familie" kurzfristig ab.