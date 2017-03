Kunst hat keinen Wert

Thornton führte den Versuch auch mit Wilfred Owens Gedicht «Dulce et Decorum Est» und Anne Carsons «Essay on What I Think About Most» durch, mit demselben Ergebnis, dass profane Präpositionen mehr wert waren als poetische Wörter wie «einsam». Für die Algorithmen hängt an jeder Silbe ein Preisschild. Für Google, das vor einigen Monaten den literarischen Blog des Schriftstellers Dennis Cooper löschte, besitzt Kunst keinen Wert an sich, sondern nur noch deren werbeoptimierbare Stichworte – die sich freilich nur dann extrahieren lassen, wenn man die äussere Form des Gedichts aufbricht.

Die Kritik, dass Google alles auf Marktförmigkeit trimme und in Informationen vor allem einen werberelevanten Nutzen sehe, ist nicht neu. Darauf haben schon viele Internetkritiker verwiesen, und darauf will Thornton in ihrem Projekt auch gar nicht hinaus. Ihr geht es darum, was Google mit unserer Sprache macht. Nach welchen Techniken hebt Google bestimmte Begriffe hervor, welche verbirgt es? Wie wird Sprache innerhalb algorithmischer Ordnungen strukturiert? Ist eine Google-Suche überhaupt Kommunikation auf Augenhöhe? Jede Sprach- oder Sucheingabe landet ja sofort in irgendeiner Serverfarm und wird dort von Algorithmen ausgewertet und ihrer Semantik und Ambivalenz beraubt. Sind wir mit unseren Suchanfragen womöglich nur die Stichwortgeber einer gigantischen Datenmaschinerie?

Thornton kehrt diesen unidimensionalen Informationsfluss (und damit die Werbelogik) um, indem sie den Maschinen-Output ihrerseits zum Ausgangspunkt eigener, menschlicher Untersuchungen macht. Es geht auch um die Deutungshoheit über unser eigenes Narrativ.

Frank Schirrmacher schrieb einmal, wir würden heute nicht mehr in Worten, sondern in mathematischen Modellen und Formeln beschrieben. Diese Modelle bergen die Gefahr, dass sie selbst zur Wirklichkeit werden und ihre eigenen Spielregeln erschaffen. Thorntons Projekt leistet einen wichtigen Beitrag, unsere eigene Sprachlosigkeit im Angesicht des algorithmischen Agenda-Settings und automatisierter Textproduktion zu reflektieren.