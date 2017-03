Sind die beiden Trainer Hans Wallson und Lars Johansson in ihrer ersten Saison bereits gescheitert? Ja und Nein.

Ja, weil sie nicht in der Lage waren, die Mannschaft auf die Playoffs in Form zu bringen. Die ZSC Lions waren in der Qualifikation die offensiv beste Mannschaft der Liga. In den vier letzten Playoffpartien haben sie gerade noch fünf Treffer produziert.

Ja, weil sie ein «intellektuelles» schwedisches Systemhockey spielen lassen, das leicht zu durchschauen ist. Ein leidenschaftlich kämpfendes Team mit einem grossen Torhüter (Elvis Merzlikins war in dieser Serie ein grosser Goalie) ist verhältnismässig leicht dazu in der Lage, dieses schablonenhafte Offensivspiel zu neutralisieren.

Ja, weil Arroganz zum entscheidenden Faktor werden konnte.