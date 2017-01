Hat er? Hat er nicht? In England sind sich die Medien einig: Granit Xhaka hat. Am Londoner Flughafen eine Angestellte der «British Airways» beleidigt. Rassistisch. Und bereits an dieser Stelle der Geschichte gibt es das erste Fragezeichen: Wieso soll ein weisser Mann eine weisse Frau als «weisse Schl****» beleidigen?

Das Ganze soll am Montagabend passiert sein. Granit Xhaka habe Leonard Lekaj, einen Verwandten seiner Verlobten Leonita, nach dessen Besuch zum Flughafen gebracht. Weil das Trio zu spät kam, sei Leonard der Zutritt zum Gate verwehrt worden. Darauf sei Granit ausgerastet und habe eine Angestellte der British Airways mit den oben erwähnten Worten beschimpft. Und zwar auf Deutsch.

Den Rest schildert die Londoner Polizei in einer Mitteilung so: «Um 19.29 Uhr wurde die Polizei gerufen wegen einer Behauptung, dass eine Angestellte im Terminal Five des Flughafen Heathrows rassistisch beleidigt worden sei.»

Die Behauptung, so die Polizei, sei von einer unbeteiligten Person gemacht worden. Anschliessend hätten die Beamten mit Xhaka gesprochen und ihn anschliessend für weitere Befragungen auf den Polizeiposten mitgenommen. Es sei niemand verhaftet worden, Xhaka sei freiwillig mitgegangen.