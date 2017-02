Heute steht mit dem Riesenslalom der Frauen das achte von insgesamt elf Rennen in St. Moritz an. Nach dem ersten Lauf sind dank Simone Wild, auf Rang 5 liegend, die Schweizer Medaillenchancen intakt. Der zweite Lauf ist in Gange. In unserem Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die WM wissen müssen.