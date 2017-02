Trainer Andreas Hänni urteilt: «Sie sind besser als der durchschnittliche Skifahrer.» Wie gross der Unterschied zu den Cracks wie Marcel Hirscher aber ist, zeigt nur schon die Tatsache, dass die Stars alleine VOR jeder Saison jeweils rund 80 Tage auf Skis trainieren. Dagegen sind Sajjad und Alishah blutige Anfänger.

Obwohl die zwei im Vergleich mit den gleichzeitig trainierenden Juniorinnen die Tore nicht attackieren und der Klassenunterschied auf einen Blick erkennbar ist, sie sind top motiviert. «Es ist schwierig, aber wir wollen das. Wir werden zwar nie auf dem Niveau der anderen sein. Aber wir werden bei den Olympischen Spielen 2018 starten.»

Was Olympia bedeutet, ist ihnen sehr wohl bewusst. Aber die Spiele live am TV konnten sie noch nie verfolgen. Die wenigen TV-Sender in ihrer Region übertrugen den Anlass nicht. «Von Sotschi haben wir einige Szenen später auf YouTube angeschaut», erzählen sie.

Exoten bei Olympia, da denkt unsereiner automatisch an «Cool Runnings». Vom jamaikanischen Bobteam, das 1988 in Calgary an den Start ging, haben die zwei mittlerweile gehört. Ein Vergleich hinkt aber. Daran ist ein tragisches «M» schuld, wie Sajjad erklärt: «They came from a warm country, we come from a war country.» (Sie kamen aus einem warmen Land, wir kommen aus einem Kriegsland). Wieder lässt er die Emotionen aus diesem Satz. Ist halt so. Und Alishah ergänzt: «Wie hart kann die Olympia-Qualifikation schon sein, wenn wir damit vergleichen, dass Menschen in unserem Heimatland nie wissen können, ob sie morgen noch leben?»