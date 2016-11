Das deutsche Fernsehen geriet damals in Verruf, weil es auf blauäugige Weise kritikfreie Radberichterstattung frei Haus lieferte sowie die exklusive Nähe zum deutschen Aushängeschild Jan Ullrich sogar gezielt und vertraglich abgesichert suchte. «Man konnte den Bildern damals nicht mehr trauen. Letztlich haben wir nichts anderes getan, als im Fernsehen Sportbetrug übertragen», sagt Seppelt rückblickend.

Noch kein Fussball-Skandal

Heute zollt er seinem Arbeitgeber ARD viel Respekt, weil er der einzige Sender weltweit ist, «der gezielt Geld in die investigative Recherche im Sport steckt». Er arbeite in einer unglaublich komfortablen Situation. Enttäuscht hat Seppelt seine Chefs nicht. Bereits bei der Enthüllung des Dopingskandals um den spanischen Tour-de-France-Sieger Alberto Contador mischte er an vorderster Front mit. Nur beim Thema Doping im Fussball kommt er nicht so recht voran: «Wir recherchieren im Fussball, sind aber bisher noch nicht so weit, dass Ergebnisse publiziert werden können.»

Seppelt sagt, es habe schnell einmal Leute gegeben, «die uns auf den Tod nicht ausstehen konnten». Schliesslich sei Doping im Sport eine Win-win-Situation. Doping verbessere die sportliche Leistung und damit auch den Wert einer Sportveranstaltung. Diese wird attraktiver für Publikum, TV und Sponsoren. «Da werden Spielverderber nicht gerne gesehen.» In Rio bewegte er sich nur mit Personenschutz. Zuletzt habe es vor allem Situationen gegeben, in denen Russen nicht so freundlich mit ihm umgegangen seien.

Harsche Kritik am IOC

Die Zukunft des Sports sieht Seppelt nicht hoffnungsvoll. Dem IOC spricht er jegliche glaubwürdige Bestrebung für einen Wandel ab. «Mit welcher Unverschämtheit das IOC der Welt ein X für ein U vormacht, ist grenzenlos», sagt Seppelt. Die einzige Möglichkeit sieht er in einer übergeordneten kritischen Instanz. Die 30 Millionen Dollar, welche die Wada jährlich zur Verfügung stehen, seien lächerlich. «Der organisierte Sport, der Milliarden umsetzt, müsste viel mehr Geld in den Anti-Doping-Kampf investieren. Wie wäre es mit 10 Prozent aus jedem Sponsoringvertrag?», schlägt Seppelt vor.