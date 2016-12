Sein zweites Glück war schliesslich, dass der aus der NHL gekommene ZSC-Trainer Bob Hartley auf alle Vorgeschichten pfiff, das unglaubliche Talent Cuntis erkannte und ihn, den designierten NLB-Spieler, unbedingt im NLA-Team haben wollte. Unter Hartley avancierte er in Kürze zum dominanten Spieler.

Er war so gut, dass ihn der Meistertrainer im folgenden Sommer mit nach Calgary in die NHL nehmen wollte. Cunti sagte ab: «Weil ich einen Vertrag beim ZSC hatte. Es war meine erste Saison. Da war die Situation eine andere. Die Lions haben mir wahnsinnig viel Wertschätzung entgegengebracht. Und ich dachte: Okay, noch eine Saison tut auch meiner Entwicklung gut.»

Wann gehts nach Lugano?

Die Kontakte in die NHL zerschlugen sich danach, obwohl Luca Cunti immer besser wurde. Sowohl beim ZSC als auch auf internationaler Ebene. Er war Mitglied der Schweizer «Silberhelden», die an der WM in Stockholm 2013 erst im Final von den Schweden gebremst worden waren.