EV Zug - HC Davos

Der EV Zug genoss vor den Playoffs vielerorts wenig Kredit und galt als Hauptkandidat für ein frühes Saisonende. Und dann das: Die Innerschweizer setzten sich gegen die knüppelharten Genfer glatt mit 4:0 Siegen durch und bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind, einzustecken und gleichzeitig cool zu bleiben. Cool bleiben müssen sie auch gegen den HC Davos, welcher definitiv nicht zu den Lieblingsgegnern des EVZ gehört. In der Qualifikation gab es je drei Siege, doch die Zuger durften sich hauptsächlich bei Goalie Tobias Stephan bedanken, dass es am Ende gegen die oft besseren Davoser zu Punktgewinnen reichte. Wenn Stephan auf höchstem Niveau agiert, ziehen die Zuger in den Final ein. Wenn nicht, liegen die Vorteile aufseiten des HCD, der in der Viertelfinalserie gegen Lausanne beeindruckend stilsicher wirkte.

Tipp: Der HCD zieht mit 4:2 Siegen in den Final ein.