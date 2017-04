Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wird der 41-jährige Amerikaner fehlen. Woods verzichtet auf einen Start, weil er aufgrund seiner Rückenschmerzen einen zu grossen Trainings-Rückstand aufweist, wie er auf seiner Internet-Seite bekannt gab.

1997 gewann Woods im Alter von 21 Jahren mit einem Rekordvorsprung von 12 Schlägen erstmals das Masters im US-Bundesstaat Georgia. Seitdem konnte er in Augusta viermal gewinnen, insgesamt holte er 14 Grand-Slam-Titel.

Nach drei Rückenoperationen zwischen 2014 und 2015 kehrte Woods letzten Dezember auf die Tour zurück, konnte aber seitdem nur zwei Turniere bestreiten. Das Open in Dubai musste er in der 2. Runde wegen Rückenschmerzen aufgeben. Seitdem hat er kein Turnier mehr bestritten. In der Weltrangliste ist Woods auf Position 757 zurückgefallen.