Am Omega European Masters 2015 in Crans-Montana musste Matthew Fitzpatrick im Duell zweier Golfer aus Sheffield den Sieg dem nachmaligen US-Masters-Champion Danny Willett überlassen. Danach gewann Fitzpatrick zwei Turniere auf dem europäischen Circuit. Überdies spielte er sich ins europäische Aufgebot für den Ryder Cup.

Mit dem Sieg am Tour-Finale in Dubai, einen Schlag vor seinem Landsmann Tyrrell Hatton errungen, erklomm Fitzpatrick eine weitere Stufe auf dem Weg zu jenen Golfern, die jederzeit in der Lage sind, Majorturniere zu gewinnen.

Der Schwede Henrik Stenson gewann die Jahreswertung der Europa-Tour wie bereits 2013. Den Grundstein dafür legte Stenson mit seinem Triumph am British Open in Royal Troon.