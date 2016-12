Thabo Sefolosha war in der wichtigsten Szene des Abends buchstäblich im Mittelpunkt. Es war eine aussergewöhnliche Szene. Im zweiten Spielviertel gerieten der Waadtländer und Carmelo Anthony, der Starspieler der Knicks, aneinander. Sefolosha markierte Anthony derart hartnäckig, dass er ihn zum Kochen brachte. Anthony verlor die Nerven und schlug dem Schweizer kurzerhand mit der Faust ins Gesicht. Die Schiedsrichter konsultierten das Video und schickten Anthony unter die Dusche.

"Ich bin froh, dass die Schiedsrichter entschieden haben, ihn auszuschliessen", sagte Sefolosha nach dem Spiel. Er hat mir die Rechte ja voll ins Gesicht geschlagen."

Sefolosha war auch sonst eine der grossen Figuren des Abends, an dem die Hawks eine Serie von drei Heimniederlagen beenden konnten. In der Schlussphase und in der Verlängerung ermöglichte er seinem Team mit wichtigen Interventionen den Sieg.

Bester Skorer des Teams aus dem Bundesstaat Georgia war der Deutsche Dennis Schröder mit 27 Punkten. Die Verlängerung entschieden die Hawks mit 17:13 für sich.