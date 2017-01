An Bord eines Trimarans benötigte der 60-jährige Joyon mit seiner fünfköpfigen Crew genau 40 Tage, 23 Stunden und 30 Minuten und erhielt dafür die "Jules Verne Trophy". Die Trophäe ist nach dem Schriftsteller Jules Verne benannt, Autor des Literaturklassikers "In 80 Tagen um die Welt". Joyen brauchte nun halb so lange wie der Romanheld Phileas Fogg für seine Weltumrundung.

Die bisherige Bestmarke hatte Joyons Landsmann Loïck Peyron im Januar 2012 mit 45 Tagen, 13 Stunden und 42 Minuten markiert. Erst im Dezember hatte Thomas Coville, ein weiterer Franzose, in 49 Tagen einen Rekord für die Solo-Weltumseglung aufgestellt. Diesen hatte davor seit 2008 Joyon gehalten.