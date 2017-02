Nina Christen, die erst 23-jährige Sportschützin aus Wolfenschiessen in Nidwalden, war in dieser Disziplin noch einen Platz besser als im letztjährigen Olympia-Wettkampf in Rio de Janeiro. In der über dreimal 20 Schuss führenden Qualifikation belegte Christen in Indien sogar den 1. Platz.

Die hohen Punktabstände rühren davon her, dass im Final der besten acht nicht alle Athletinnen gleich viele Schüsse abgeben. Nach jedem der sechs Schüsse wird das Feld reduziert. Für den sechsten Schuss bleiben nur noch die besten zwei. Den Sieg sicherte sich die Chinesin Zhang Yiwen.