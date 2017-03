Limiten für die WM in Budapest (23. bis 30. Juli) oder Schweizer Rekorde wurden am Donnerstag im Genfer Hallenbad Les Vernets keine unterboten.

Jérémy Desplanches sorgte für die beste Leistung des Tages. Der 22-jährige Genfer, der letztes Jahr an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teilnahm, schlug über 200 m Brust in 2:13,72 an. Damit blieb er um gut zwei Sekunden über dem Schweizer Rekord von Yannick Käser. Der Aargauer verzichtete auf die Titelverteidigung. Er konzentriert sich auf die 100 m Brust, die am Freitag auf dem Programm stehen.

Desplanches ist einer von bislang drei für die WM in Ungarn qualifizierten Swiss-Swimming-Athleten. Auch Ugolkova und Martina van Berkel, beides ebenfalls Olympia-Teilnehmer, haben ihr Ticket nach Budapest auf sicher.

Die Wettkämpfe in Genf dauern bis Sonntag an. Insgesamt werden 40 Medaillensätze vergeben.