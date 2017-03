Auf der 1997 gegründeten und in Deutschland beheimateten Pro Golf Tour, einem Circuit der dritten Kategorie im europäischen Profigolfsport, realisierte Iten den achten Sieg eines Schweizers, den ersten seit dem September 2015, als der Thurgauer Benjamin Rusch im deutschen Adendorf gewonnen hatte.

Letzten September, als er noch Amateur war, gewann Iten in Bogogno in Norditalien ein Vorausscheidungsturnier in der Qualifikation für die Europa-PGA-Tour. Der jetzige Erfolg kann für ihn weit nützlicher sein, weil die besten fünf Spieler der Pro Golf Tour am Ende der Saison auf die zweite Stufe, die Challenge Tour, aufsteigen.

Marco Iten war nach den drei Runden in El Jadida schlaggleich mit dem Deutschen Maximilian Laier. Darauf setzte sich der 26-Jährige aus Niederglatt am ersten Loch des Stechens durch.

An den vier vorangegangenen Turnieren der Pro Golf Tour erreichte Iten die Ränge 11, 8, 3 und 2. Nach diesen ausgezeichneten Leistungen ist er der Leader der Gesamtwertung.