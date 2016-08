Patrick Reed setzte sich in einem spannenden Finale einen Schlag vor seinem Landsmann Sean O'Hair und dem Argentinier Emiliano Grillo durch. Der Australier Jason Day, Nummer 1 der Weltrangliste, belegte mit einem weiteren Schlag Rückstand den 4. Platz.

Patrick Reed ist ein Golfer mit sehr hohem Potential, wenngleich er in dieser Saison auch schwächere Phasen hatte.

Im Juli 2015 spielte Reed erstmals am Omega European Masters in Crans-Montana. Er klassierte sich mit lauter Runden unter der 70er-Marke im 16. Rang. In dieser Woche wird er im Wallis nicht antreten, weil die lukrative FedEx-Cup-Serie Schlag auf Schlag weitergeht.