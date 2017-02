Nach vier Runden waren Matsuyama und Simpson, der US-Open-Sieger von 2012, schlaggleich an der Spitze. Das Stechen brachte erst am vierten Loch die Entscheidung. Der Japaner versenkte einen Putt aus gut drei Metern, der ihm das entscheidende Birdie und einen Check über 1,2 Millionen Dollar einbrachte.

Für Matsuyama war es bereits Sieg in der im Oktober begonnenen Saison auf dem amerikanischen Circuit - und der vierte insgesamt. In Scottsdale hatte er auch schon vor einem Jahr gewonnen.

Der hochtalentierte Matsuyama verfügt in jeder Beziehung über ein Potential, das ihn schon heuer als ersten Japaner der Geschichte zum Triumph an einem Majorturnier führen könnte. Der bislang einzige asiatische Sieger an einem der vier grossen Turniere war der Südkoreaner Y.E. Yang, der an der US PGA Championship 2009 Tiger Woods auf den zweiten Platz verwies.