Durch den ersten Heimerfolg im mit 41'706 Zuschauern ausverkauften Wrigley Field von Chicago verkürzen die Cubs in der Best-of-7-Serie auf 2:3. Die Indians haben in der Nacht auf Mittwoch im heimischen Progressive Field die Chance, mit einem Sieg die erste World Series seit 1948 zu gewinnen. Auch eine mögliche siebte Partie würde in Cleveland stattfinden. Die Cubs warten gar seit 108 Jahren auf den Titel.