Die Vorentscheidung zugunsten Wawrinkas fiel nach exakt drei Stunden Spielzeit, als er im hart umkämpften dritten Satz beim Stand von 6:5 und Aufschlag Djokovic seine erste Chance zum Satzgewinn resolut nutzte und damit den Widerstand des Serben brach.

Zu Beginn des vierten Durchgangs schaffte Wawrinka sogleich das Break zum 2:0. Nach 3:56 Minuten verwertete er vor den Augen seiner Eltern und Schwestern sowie seiner Freundin Donna Vekic, die neben Coach Magnus Norman in der Box Platz genommen hatten, nach einem Fehler Djokovics seinen zweiten Matchball.

Für Wawrinka, die Nummer 3 der Welt, war es der dritte Grand-Slam-Titel nach dem Sieg am Australian Open 2014 in Melbourne und dem Erfolg am French Open in Paris 2015 - und dies, nachdem er in der 3. Runde gegen den Briten Daniel Evans einen Matchball abgewehrt hatte. Die Weltnummer 1 Djokovic kassierte in seinem siebten Final in New York die fünfte Niederlage. 2011 und 2015 gewann der Serbe, der bei zwölf Major-Siegen stehen bleibt, das Turnier.

Wawrinka setzte mit seinem fünften Erfolg im 24. Duell mit Djokovic seine Siegesserie in Finals fort. Der Triumph in Flushing Meadows war der elfte in Folge in einem Endspiel. Wawrinka ist der dritte Schweizer, der das Turnier in Flushing Meadows zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Martina Hingis holte den Titel 1997, Roger Federer gewann das vierte und letzte Major-Turnier des Jahres in den Jahren 2004 bis 2008 fünf Mal in Serie.

So verlief das Spiel:

Wawrinka gewinnt die US Open! Ski-Star Lara Gut freut sich mit dem Schweizer. Es ist sein dritter Major-Triumph.