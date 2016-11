Was sagt uns das? Wie können wir aus einer so banalen Fragestellung die Antwort auf ein so komplexes Thema finden? Nun, diese Antwort sagt uns, dass in unserem Hockey die internationale Entwicklung unterschätzt oder vielleicht sogar verkannt wird.

Zum «totalen» Sport geworden

Ein Blick zurück hilft beim Verständnis. David Aebischer und Martin Gerber brachten es bis in die NHL und zum Stanley Cup, weil sie in ihrer Generation Rebellen waren. Sie taten viel mehr als ein Trainer von ihnen verlangte, sie trainierten intensiver, besser als ihre Zeitgenossen. Und Jonas Hiller sowie Reto Berra sind in Davos von Marcel Kull ausgebildet worden. Vom wohl besten Goalietrainer im Land. An der Basis von vier NHL-Karrieren stehen also der Wille, viel mehr zu leisten, neue Wege zu gehen und eine sehr gute Grundausbildung.

Der sportliche Pioniergeist, die Neugier auf internationale Entwicklungen, die Leidenschaft für den Sport sind beim Verband nicht mehr stark genug.

Im internationalen Hockey hat vor gut zehn Jahren eine Entwicklung eingesetzt, die noch lange nicht abgeschlossen und in der Schweiz nach wie vor nicht ganz erkannt worden ist.

Eishockey ist zum «totalen» Sport geworden: Intensität und Tempo sind so hoch wie noch nie. Talent, das einen Torhüter noch vor zehn Jahren bis in die NHL brachte, reicht nicht mehr. Training, das noch vor zehn Jahren die Voraussetzung für die NHL war, genügt nicht mehr.

Finnland als Vorbild

In den grossen Hockeynationen – vor allem in Skandinavien – ist das Training bei den Junioren ab Stufe Novizen enorm intensiviert worden. Luca Cereda, der erst als Nachwuchstrainer auch auf Verbandsstufe (U 18) arbeitete und heute die Ticino Rockets coacht, hat kürzlich in diesem Zusammenhang im Gespräch mit der Fachzeitschrift «Slapshot» eine interessante Aussage gemacht: