Wirft man einen Blick in die Zukunft, dann bleiben die Perspektiven des SC Bern mehr als rosig. Zwar wird der Abgang von Routinier und Musterprofi Martin Plüss (40) eine Lücke hinterlassen, doch die Berner haben mit der Verpflichtung von Biels Gaetan Haas (25), einer der vielversprechendsten Schweizer Center, bereits wieder den nächsten Transfernagel eingeschlagen.

Sollte Mark Arcobello von seiner NHL-Ausstiegsklausel Gebrauch machen, steht mit dem Finnen Mika Pyörälä (35) offenbar bereits jetzt ein würdiger Ersatz bereit. Und dann ist da noch die (momentan vage) Aussicht, dass Mega-Talent Nico Hischier (18), der im Sommer möglicherweise als erster Schweizer an erster Stelle in einem NHL-Draft ausgewählt wird, für eine Saison nach Bern zurückkehrt. Man kann es also drehen und wenden wie man will: Der SCB wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison das Mass aller Dinge bleiben.