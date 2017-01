Das perfekte Drehbuch sieht Roger Federer in Melbourne als Sieger vor. Doch das ist eine echte Mogelpackung.

Dass Stan Wawrinka in der Startrunde mal wieder kurz vor dem Aus stand, hat nichts zu bedeuten. Beim Sieg an den US Open musste er sogar einen Matchball abwehren. Zuletzt gewann er souverän und zeigte sich auch zwischen den Ballwechseln bissig, wie der Disput mit Jo-Wilfried Tsonga im Viertelfinal zeigt. Ist «Stanimal», wie ihn Federer persönlich taufte, einmal von der Leine gelassen, ist es unschlagbar.

Auf leisen Sohlen und der Comeback-Geschichten um Federer und Nadal wegen unbeobachtet, hat er sich an seine Beute, den Pokal, herangepirscht. Und packt nun zu. Schliesslich gefällt er sich in der Rolle des Spielverderbers. Fragen Sie mal Novak Djokovic, der 2015 in Paris schon

den Champagner kalt gestellt hatte.

Jede gute Geschichte braucht einen Helden, ein Hindernis, das dieser zu überwinden hat, und einen Bösewicht. In Melbourne sieht das perfekte Drehbuch Federer als Helden vor. Die Verletzungen der letzten Monate

als Hindernis und Wawrinka und im Final Erzrivale Nadal als Bösewichte. Eine Geschichte, zu schön, um wahr zu sein. Und eine echte Mogelpackung.

Richtig ist folgendes Drehbuch: Held Federer besiegt im Sommer in Wimbledon erst Rafael Nadal, dann Andy Murray und im Final Novak Djokovic, gegen den er seine letzten drei Major-Finals verloren hat. Nach seinem 18. Grand-Slam-Titel, dem achten in Wimbledon, tritt Federer zurück. Oder auch nicht.

Aber die Geschichte klingt gut, oder?