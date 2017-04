Seine Karriere ist typisch für nordamerikanische Kids, die es nicht einmal in eine der grossen drei nordamerikanischen Junioren-Ligen schaffen (WHL, OHL, QMJHL) und dann sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg in der Schweiz doch noch eine Profi-Karriere machen.

Aber leicht hat er es in seinem Hockeyleben noch nie gehabt. Jetzt, in der Stunde des zweiten meisterlichen Triumphes geht fast vergessen, dass er auch beim SC Bern, am Ort seiner Bestimmung, von verletzungsbedingten Rückschlägen nicht verschont geblieben ist. Er hat in keiner seiner bisher drei SCB-Saisons alle Spiele der Qualifikation bestritten.

Nordamerikaner durch und durch

Eigentlich ist Thomas Rüfenacht Luzerner. Er ist in Luzerngeboren. Aber dann bekommt sein Vater den Auftrag, für eine Schweizer Firma eine Filiale in den USA aufzubauen. Und so zieht die Familie mit dem sechs Monate alten Thomas nach Nordamerika. Geplant sind fünf Jahre.

