Petkovic spürt genau, wie sich die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und beim Publikum rund um sein Nationalteam in den letzen Monaten verändert hat. Erstmals in seiner Amtszeit ist so etwas wie eine kleine Euphorie um die Schweiz entstanden. Der 2:0-Sieg über Europameister Portugal strahlt genauso wie die spielerischen Auftritte an der EM in Frankreich. Die Versöhnung zwischen der Schweiz und Petkovic ist in vollem Gange. Auch ohne Namensänderung.