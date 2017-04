Was an und für sich logisch ist: das Geldhaus gehört zu den EVZ-Sponsoren. Und bei einer Gartenbeiz steht ein kleiner, blauer Stier. Das EVZ-Wappentier. Aber das EVZ-Logo ist nur nach längerem Suchen auf der Stirn doch noch zu erkennen. Das Tier hat den Kopf gesenkt. Aber irgendwie nicht wutschnaubend. Eher demütig, als wolle er sich dem Bären unterziehen.

Das ruhige Wesen der Zuger

Zug Hockeytown? Der Chronist erkundigt sich bei Reto Steinmann. Der ehemalige Strafrichter und Hockey-Einzelrichter hat seine Anwaltskanzlei an der Bahnhofstrasse 10. Er klärt auf. «Zug ist halt eine internationale Stadt. Im Umkleideraum des Fitnessklubs höre ich mehr Russisch und Englisch als Schweizerdeutsch.» Menschen und Moneten.

Aber vielleicht steht diese Diskretion in den Tagen des grossen Dramas in einem Zusammenhang mit dem Wesen der Zuger. Der kluge Bauernbub und Jurist Philipp Etter (1891 bis 1977), der von 1934 bis 1959 für die CVP in der Landesregierung sass, hat über seine Zuger gesagt:

«Auch grad so, wie der See, wenn der Föhn sich ausgetobt, seinen Scheitel wieder glättet, grad so legt sich nach geschlagener Schlacht auch das aufgewühlte Gemüt der Zuger wieder ins Gleichgewicht …» Wohlan, wenn der dramatische Untergang am Donnerstagabend in Bern die Zuger aufgewühlt haben sollte, so haben sie sich am nächsten Tag wieder beruhigt.

Nein, Zug ist nicht Hockeytown. Zumindest nicht so, wie es sich ein Chronist vorstellt, der schon einmal in Langnau oder Langenthal war. Zug hat seine Helden vergessen. Der Chronist macht sich nach der vergeblichen Suche nach der Hockey-Romantik zu Fuss auf den Rückweg. Da erblickt er an der Fussgängerbrücke über die Strasse, die am Stadion vorbei aus der Stadt führt, ein selbst gemaltes, rührendes Muntermacher-Spruchband. Es gibt in der Stadt der Moneten doch noch ein paar Hockey-Romantiker. Vielleicht ist Zug doch noch nicht ganz verloren.

Die Statistiken (Stand: Vor Final-Beginn):