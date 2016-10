Ihm sei nach dem Hammerlos gegen Stan denn auch «nichts Spezielles» durch den Kopf gegangen. «Es ist nicht das erste Mal, dass ich sagen muss: Das Los hätte es auch besser meinen können», so der Lokalmatador schmunzelnd. «Mir ist bewusst, dass Basel nicht das Turnier ist, an dem ich besonders viele Punkte einfahren kann», weiss Chiudinelli. Und trotzdem sei das Turnier für ihn immer wieder ein grosses Highlight. «Das Turnier hebt sich von den anderen ab. Es trifft es ziemlich gut, wenn ich sage, dass Basel mein persönliches Wimbledon ist», so der 35-Jährige.

Ziel: Grand-Slam-Hauptfeld

Basel hin oder her: Marco Chiudinelli hat ein aufregendes Jahr hinter sich, kämpfte sich wieder auf Platz 119 vor. Insbesondere der Vorstoss an den US Open in die zweite Runde, in der er gegen Lucas Pouille als Qualifikant im fünften Satz verlor, hat ihm Auftrieb gegeben.

Über seine Zukunft möchte der 35-Jährige, der älteste Spieler der Swiss Indoors, nicht sprechen. Klar ist, dass er noch 130 Punkte benötigt, um sich einen Platz im Hauptfeld der Australian Open zu sichern. Ein Sieg gegen Wawrinka käme ihm gerade gelegen.