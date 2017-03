Zwar bestreitet er in der nächsten Woche das Masters-1000-Turnier in Indian Wells, hat aber bereits durchblicken lassen, dass er seine Sandsaison knapp halten dürfte und eine längere Pause macht. Pausen werden wichtiger, sorgen aber unweigerlich für Fragezeichen.

Wawrinka kämpft mit Verletzung

Ähnlich ergeht es Stan Wawrinka, der zwar als einer der besten Athleten im Tennis-Zirkus gilt, im März aber auch bereits seinen 32. Geburtstag begeht. Wie Federer laborierte der Romand in den Wochen nach den Australian Open an einer Verletzung.

Wie Federer stieg Wawrinka erst in der Woche vor Dubai wieder ins Training ein. Wegen einer Verletzung am Knie hatte er auf eine Titelverteidigung in Rotterdam verzichten müssen. Beim Versuch, in Dubai wie im Vorjahr den Titel zu gewinnen, scheiterte er bereits in der Startrunde.

Vertrauen in den eigenen Körper

Wie Federer dämpfte Wawrinka schon vor dem Turnier die Erwartungen. Nach einer durch eine Verletzung bedingten Pause sei es immer schwierig, abzuschätzen, wo man stehe. «Ich fühlte mich oft träge und langsam. Darum konnte ich von der Grundlinie nicht so viel Druck machen, wie ich das gerne getan hätte», resümierte Wawrinka nach der Niederlage.

Auch er übte sich in diesem Moment in der Disziplin des Zweckoptimismus: «Das Knie bereitet mir keine Sorgen mehr. Das ist das Positive, das ich von dieser Niederlage mitnehmen kann.»

Das sind alle Turniersiege von Stan Wawrinka: