Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr erreichte die Weltranglisten-53. Golubic die 2. Runde eines Turniers. Die Schweizer Entdeckung der letzten Saison konnte sich gegen Pironkova (WTA 70) nach einem missglückten Start deutlich steigern. Nachdem sie im 2. Satz das Break zum 0:1 kassiert hatte, dominierte Golubic mit ihrem offensiven Spiel die Partie klar. Sie gewann 12 der restlichen 13 Games. Im gut 30 Minuten dauernden ersten Satz hatte Golubic nur drei Punkte bei Service von Pironkova für sich entschieden.

An ihre nächste Gegnerin hat Golubic gute Erinnerung. Im letzten Oktober zog sie in Linz nach dem Forfait der Amerikanerin in den Final ein (Niederlage gegen Dominika Cibulkova). Dass sie auch Spielerinnen vom Kaliber einer Madison Keys (WTA 9) schlagen kann, hat die 24-Jährige schon bewiesen. Ihr dürfte entgegenkommen, dass die 22-jährige Keys erst vor knapp zwei Wochen nach überstandener Handgelenksverletzung ihre ersten drei Partien in diesem Jahr bestritten hat.