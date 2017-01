"Es war uns eine Ehre, unter den tollen Teamchefs Patrick McEnroe und Jim Courier spielen zu dürfen", schrieb das Duo auf Instagram.

Die Doppel-Olympiasieger von 2012 in London und 16-fachen Grand-Slam-Champions im Doppel werden bereits in der 1. Runde gegen die Schweiz nicht mehr im Davis-Cup-Team dabei sein. Die Begegnung in Birmingham, Alabama, findet vom 3. bis 5. Februar statt.

2007 gewannen die Bryan-Brüder mit den USA den Davis-Cup-Titel.