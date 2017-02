Ein Mann mit Killerinstinkt: Nach Björn Borg und Novak Djokovic ist Federer auch der drittbeste Tie-Break-Spieler. Bei 6:6 Games im Satz gewann der Schweizer in zwei Drittel der Fälle – eine unglaubliche Bilanz, schaut man die Anzahl der gespielten Tie-Breaks an: 309. Nur ein Spieler in der Top-10 kommt da in die Nähe – der Djoker hat heute bereits 264 Tie-Breaks gespielt und 68,2 Prozent gewonnen.

Auf den ersten Blick fast schon bescheiden wirkt Rogers Rang bei der Siegesquote in Finalspielen. Mit 65,4 Prozent findet er sich nur auf Platz 21 wieder.

Ein Erklärungsversuch:

Hinter der Statistik stecken zum einen grossartige Gegner wie Nadal und Djokovic, die King Roger den Thron streitig machten.

Zum anderen spielt auch die Anzahl Finals eine Rolle: Roger Federer stand insgesamt in 137 Endspielen, häufiger gelang das nur Jimmy Connors (164) und Ivan Lendl (146).

Der einzige Spieler mit über 100 Finalspielen in der Top 10 ist John McEnroe (109; Quote: 71 %). Alle anderen liegen weit dahinter.

Doch was heisst das: Björn Borg und Pete Sampras beispielsweise waren also in ihren Finals effizienter als Federer. Dieser erreicht aber auch nach seiner absoluten Topzeit immer noch regelmässig das Endspiel – wo es jedoch öfters nicht zum Titel reichte.

Das "schlechte" Abschneiden ist also eigentlich der grossartigen und langen Karriere von Federer geschuldet.