Cilic sicherte sich das Ticket für den vom 13. bis 20. November in London stattfindenden Event der besten acht Spieler der Saison dank dem Achtelfinal-Sieg gegen den Belgier David Goffin beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy.

Der US-Open-Sieger von 2014 ist nach Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori und Gaël Monfils der siebte Spieler, der sich für die ATP Finals qualifizieren konnte.

Nach dem Ausscheiden von Goffin befinden sich noch Dominic Thiem, Jo-Wilfried Tsonga und Tomas Berdych im Rennen um das letzte Ticket für London. Trotz dem frühen Out in der 2. Runde in Paris-Bercy besitzt der Österreicher Thiem die besten Karten. Der Sieger des letztjährigen Turniers in Gstaad kann nur noch von Platz 8 verdrängt werden, wenn der Franzose Tsonga in Paris das Turnier gewinnt oder der Tscheche Berdych mindestens die Halbfinals erreicht.