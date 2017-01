4:6, 7:6 (7:3), 4:6 lautete nach 2:13 Stunden Spielzeit das Verdikt zu Ungunsten von Serena Williams. Die 22-fache Grand-Slam-Siegerin verabschiedete sich damit gegen die Nummer 72 der Welt bereits früh vom Turnier in der neuseeländischen Metropole.

Erst am Dienstag hatte Serena Williams ihr Comeback gegeben. Ihr zuvor letztes Turnier hatte die frisch verlobte Nummer 2 der Welt im September am US Open in New York bestritten.

Auch für Serenas ältere Schwester Venus ist das Turnier in Auckland bereits beendet. Die 36-Jährige erklärte für die Partie der 2. Runde gegen die Japanerin Naomi Osaka wegen einer Armverletzung Forfait.