Im ersten Satz kassierte Sadikovic (WTA 149) das einzige Break zum 1:2. Mehr ärgern musste sich die 27-jährige Schweizerin im zweiten Durchgang, in welchem sie 5:2 in Führung ging. Danach gab sie allerdings fünf Games in Folge ab. Nach 85 Minuten Spielzeit verwertete Broady, die Weltnummer 92, den zweiten Matchball.

Sadikovic hatte auf der WTA-Tour letztmals Mitte Juli beim Heimturnier in Gstaad eine Partie gewinnen können. Zuletzt war sie auch vor zwei Wochen in der 1. Runde in Québec gegen die nur geringfügig besser klassierte Amerikanerin Julia Boserup chancenlos geblieben.