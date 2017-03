Nach der bizarren Niederlage gegen Donskoi erwies sich der 36-jährige Stéphane Robert als idealer Aufbaugegner für Roger Federer. Federer und Robert, beide seit fast zwei Jahrzehnten Profis, trafen erstmals aufeinander. Der Franzose schaffte es bei der Premiere nicht, Federer in Bedrängnis zu bringen. Er brachte seine ersten beiden Aufschlagspiele durch, gewann danach aber bloss noch eines der letzten elf Games. Roger Federer spielte solide, aber noch längst nicht wieder überragend wie im Januar in Australien. Federer produzierte mehr Gewinnschläge (22) als Fehler (20) und agierte auch am Netz mit neun Punktgewinnen aus zwölf Angriffen erfolgreich.

In den Sechzehntelfinals trifft Federer am Dienstag auf den 27-jährigen Amerikaner Steve Johnson (ATP 27), der den im Ranking auf Platz 79 zurückgefallenen ehemaligen Top-10-Spieler Kevin Anderson aus Südafrika mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) besiegte. Die einzige Direktbegegnung gegen Johnson gewann Federer letzten Sommer in Wimbledon mit 6:3, 6:2, 7:5. Es war Federers zweitletzter Sieg vor der sechsmonatigen Pause wegen der Knieverletzung.