Sie habe sich für das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison angemeldet, teilte die 27-jährige Tschechin mit. "Das bedeutet aber leider nicht, dass ich in jedem Fall bereit sein werde, in Paris auch tatsächlich zu spielen. Aber ich tue mein Möglichstes für diese Chance und bin positiv eingestellt." Petra Kvitova wurde bei einer Messerattacke eines Einbrechers im vergangenen Dezember schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt.