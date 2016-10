Murray setzte in der chinesischen Metropole nahtlos an seine guten Leistungen in der zweiten Saisonhälfte an. Der 29-jährige Schotte liess im Endspiel dem als Nummer 15 gesetzten Spanier Bautista Agut, der im Halbfinal den topgesetzten Djokovic ausgeschaltet hatte, beim 7:6 (7:1), 6:3 in nur 97 Minuten keine Chance.

Murray freute sich über seinen sechsten Titel des Jahres, seinen dritten nach 2010 und 2011 in Schanghai. Seit dem verlorenen French-Open-Final Mitte Juni gegen Djokovic hat er fünf von sieben Turnieren gewonnen und einzig am US Open (Viertelfinal-Niederlage gegen Kei Nishikori) nicht den Final erreicht.

Der Wimbledon- und Olympiasieger wahrt sich damit die Chance, Djokovic noch in diesem Jahr von der Spitze der Weltrangliste verdrängen zu können. Djokovics Vorsprung auf Murray ist in dieser Woche von 3695 auf unter 2500 Punkte geschmolzen.