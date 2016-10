Hingis/Mirza starten in Singapur als Titelverteidigerinnen. Schon vor ihrer Trennung im August hatten die beiden die nötigen Punkte gesammelt, um an den ATP-Finals startberechtigt zu sein. Knapp zwei Stunden benötigte das schweizerisch-indische Paar im Viertelfinal für den Sieg gegen die beiden Schwestern aus Taiwan. 7:6 (12:10), 7:5 lautete das Resultat.

Vor allem im ersten Satz wurden Hingis und Mirza hart gefordert. Die beiden kassierten ein Break zum 5:6, erst mit einem Gegen-Break erzwangen sie das Tie-Break, in dem sie drei Satzbälle abwehren mussten und ihrerseits drei Gelegenheiten zum Satzgewinnen verpassten. Am Ende ging die Kurz-Entscheidung aber doch mit 12:10 an Hingis und Mirza. Im zweiten Umgang brauchten sie drei Breaks, um den Widerstand der Chan-Schwestern zu brechen.

Nächste Gegnerinnen sind entweder die als Nummer 2 gesetzten Russinnen Jelena Wesnina und Jekaterina Makarowa oder Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka aus Tschechien.