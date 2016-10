Laaksonen (ATP 134) spielt gegen den in der Weltrangliste 95 Positionen besser klassierten Granollers einen guten Match. In der entscheidenden Phase gab aber die grössere Sicherheit und Erfahrung des Katalanen den Ausschlag. Der Satzgewinn des Schweizer Davis-Cup-Spielers ist eine Ehrenmeldung, bringt aber keine Punkte ein. Wie schon bei seinen letzten Teilnahmen 2015, 2013 und 2012 schied er im Einzel-Tableau ohne etwas Zählbares für die Weltrangliste aus. Trösten kann er sich mit einem Preisgeld von gut 12'000 Euro.

Laaksonen konnte in seiner Karriere bisher nur fünf Matches auf der ATP-Tour gewinnen, zwei davon in diesem Jahr in Gstaad und in Memphis. In den kommenden Wochen wird der finnisch-schweizerische Doppelbürger in den USA noch vier Challenger-Turniere bestreiten.

Auch Dimitrov out

Der Weltranglisten-Vierte Raonic zog überraschend gegen Ricardas Berankis mit 6:3, 3:6, 3:6 den Kürzeren. Der Litauer, in der Weltrangliste an Nummer 91 geführt, wurde im Verlauf der Partie immer stärker und agierte bei eigenem Service extrem sicher. In den letzten beiden Sätzen kam der Wimbledon-Finalist Raonic zu keiner Breakchance mehr. Für Berankis war es erst der zweite Sieg gegen einen Top-10-Spieler. 2014 hatte er in Moskau schon gegen Raonic gewonnen.

Ebenfalls in der 1. Runde gescheitert ist der an Nummer 6 gesetzte Grigor Dimitrov (ATP 18). Der Bulgare verlor gegen den Luxemburger Gilles Muller (ATP 37) 7:6 (11:9), 4:6, 4:6. Für Muller war es der erste Erfolg in Basel, nachdem er zuvor zweimal in der 1. Runde gescheitert war.