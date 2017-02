Die Weltnummer 1 der letzten Saison kommt 2017 nicht in Fahrt. Drei ihrer bislang erst vier Siege holte sie am Australian Open; aber auch das Erreichen der Achtelfinals in Melbourne galt als immense Enttäuschung. "Ich fühlte mich nicht gut auf dem Platz. Ich suche immer noch den Rhythmus", so Kerber nach der zweiten Auftaktniederlage in dieser Saison. Schon im Januar in Brisbane hatte sie gegen Kassatkina gleich ihr erstes Einzel verloren.

Angelique Kerber plante, in Asien an den Turnieren von Doha und Dubai (nächste Woche) in die Erfolgsspur zurückzufinden. Deshalb hatte sie auf die Fedcup-Partie letzte Woche in den USA verzichtet. In Doha fühlte sie sich in den letzten Tagen aber müde und ausgelaugt. Kerber: "Ich muss jetzt erstmal wieder richtig fit werden. Dann nehme ich nächste Woche den nächsten Anlauf."