Gegner im Halbfinal ist Stan Wawrinka (31), der amtierende US-Open-Sieger. Federer führt im Direktvergleich mit 18:3, bei Grand-Slam-Turnieren hat Federer fünf von sechs Begegnungen gewonnen, unter anderem den einzigen Halbfinal auf dieser Stufe 2015 in New York. Auch in Melbourne trafen die beiden schon aufeinander: 2011 gewann Federer in drei Sätzen.

Kampf

Der 17-fache Grand-Slam-Sieger richtete gleich auch noch augenzwinkernd eine Warnung an den Waadtländer: «Ich freue mich, dass er so weit gekommen ist. Aber jetzt ist es okay, wenn es für ihn fertig ist.» Federer beabsichtigt, aggressiv zu spielen, um Wawrinka nicht zu stark aufkommen zu lassen.

«Dass ich so weit kommen würde, hätte ich nie gedacht», sagt Federer nach dem Spiel zum «SRF». Zwar wäre er lieber auf einen schlechter klassierten Spieler getroffen, aber es sei ein Privileg, seine Karriere gemeinsam mit Wawrinka erleben zu dürfen. «Wir haben mit dem Olympia-Sieg in Peking und dem Davis-Cup-Sieg so viel gemeinsam erlebt, das verbindet.»

Im Halbfinal vom Donnerstag aber werden die beiden ihre Freundschaft hinten anstellen. «Das letzte Mal im US-Open-Halbfinal 2015 wurde ich 'gekillt'», erinnert sich Wawrinka an das Duell, das Federer in drei Sätzen gewann. Weil es ohnehin keine Geheimnisse zwischen den beiden gibt, kündigt der sein Rezept an: «Sehr offensiv spielen und oft ans Netz gehen.»