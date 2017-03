Am Sonntagabend Schweizer Zeit stehen sich Federer und Wawrinka zum zweiten Mal in einem Final gegenüber und zum 23. Mal insgesamt. Die Bilanz spricht klar für Federer, der 19 Direktduelle für sich entschied, darunter die letzten drei. Ihre gute Form stellten beide Schweizer am Samstag unter Beweis: Federer gewann gegen Sock 6:1, 7:6 (7:4) und Wawrinka gegen Carreño Busta 6:3, 6:1.

Federer, der vierfache Turniersieger von Indian Wells, bekundete zumindest im ersten Satz gegen Sock keinerlei Probleme. Im zweiten Umgang hielt der Einheimische viel besser mit. Nach 74 Minuten stand der Baselbieter als Sieger fest.

Wawrinkas Weg in den Final: