Die Viertelfinals

Stan Wawrinka schaffte am frühen Dienstagmorgen (Schweizer Zeit) den Einzug ins Halbfinale souverän. Der Romand schlug den Franzosen Joe-Wilfried Tsonga ungefährdet in drei Sätzen mit 7:6, 6:4 und 6:3.

Roger Federer machte danach das Schweizer Halbfinal perfekt. Der Maestro schlug den deutschen Überraschungsgegner Mischa Zverev in drei Sätzen mit 6:1, 7:5 und 6:2. Der 29-Jährige hatte zuvor mit seinem Serve-and-Volley-Spiel die amtierende Weltnummer 1 aus Schottland, Andy Murray aus dem Turnier geworfen.

In der anderen Tableau-Hälfte schlug Weltnummer 9 Rafael Nadal den 26-jährigen Kanadier Milos Raonic (ATP 3) in hart umkämpften 2:44 Stunden. Der Spanier gewinnt die Partie in drei Sätzen mit 6:4, 7:6 und 6:4 und zieht zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren in einen Grand-Slam-Halbfinal ein.

Auf Nadal wartet am Freitag (9.30 Uhr Schweizer Zeit) im Halbfinal der Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 15), gegen den er im Head-to-Head mit 7:1 führt. Der 25-jährige «Baby-Federer» (so wurde er wegen der Ähnlichkeit seines Spiels genannt) schlug am frühen Mittwochmorgen den Belgier David Goffin (ATP 11) in drei Sätzen 6:3, 6:2 und 6:4.

