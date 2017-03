Nach dem Erfolgserlebnis im Fedcup-Viertelfinal mit dem Gewinn des entscheidenden Einzels gegen die Französin Pauline Parmentier Mitte Februar musste Bencic in Mexiko einen weiteren Rückschlag verkraften. In elf Aufschlagsspielen kassierte die 19-jährige Ostschweizerin gleich sieben Breaks. Nach 87 Minuten war die erste Niederlage im dritten Aufeinandertreffen mit Lucic-Baroni Tatsache.

Auch unter dem neuen polnischen Trainer Maciej Synowka kann Bencic die Talfahrt (vorerst) nicht stoppen. Bereits in Sydney, am Australian Open und in St. Petersburg war die frühere Top-10-Spielerin und aktuelle Weltnummer 125 in der Startrunde gescheitert.

Ihre nächsten Turniereinsätze hat Bencic im März in Indian Wells und Miami geplant.