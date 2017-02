Die beste Schweizer Tennisspielerin hatte bereits diese Woche beim Turnier in Doha in ihrem ersten Spiel nach einem Satz gegen Julia Putinzewa aufgegeben. Die Weltnummer 15 hatte sich die Verletzung am letzten Sonntag bei einem Sturz im gewonnenen Fedcup-Match gegen die Französin Kristina Mladenovic zugezogen.