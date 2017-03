Wie Murray macht Djokovic eine Verletzung am rechten Ellbogen zu schaffen. Er sei deshalb für nähere Untersuchungen nach Monte Carlo geflogen, hiess es.

Djokovic wäre in Florida als Titelverteidiger angetreten. In Indian Wells ist der 29-jährige Gewinner von 12 Grand-Slam-Turnieren bereits in den Achtelfinals an Nick Kyrgios gescheitert, der seinerseits tags darauf gegen Roger Federer Forfait erklärte.