«Klar ist es nicht einfach, in der vierten oder dritten Linie etwas zu bewegen und natürlich hätte ich gerne regelmässig mehr als zehn Minuten Eiszeit. Aber es ist wie es ist und jedes Spiel ist eine neue Chance.» Er sagt es nicht einfach so, weil sich das gehört. Er lebt diese Einstellung.

Sein Vertrag läuft im Frühjahr aus. Er kommt in seiner Karriere an einen entscheidenden Punkt. Geht es nächste Saison weiter in der NHL oder kehrt er in die Schweiz zurück? «Für mich gibt es nur ein Ziel. Ich will in der NHL bleiben und dafür tue ich alles. Wenn ich mir überlege, wo ich sonst noch spielen könnte, würde ich mich bloss ablenken lassen.»

Diese Konzentration auf das höchste Ziel fällt ihm umso leichter, weil er ganz genau weiss: Klappt es hier nicht, dann kann er immer noch in die Schweiz zurückkehren. Er wäre in der NLA mit Abstand der beste Schweizer Skorer mit dem Potenzial für mehr als 30 Tore pro Saison. Diesen direkten Zug aufs Tor, diesen Spielinstinkt hat kein NLA-Stürmer mit Schweizer Pass. Er wäre in der NLA die perfekte «Tormaschine» auf der Flügelposition.

Er ist zwar für nordamerikanische Verhältnisse verhältnismässig klein (178 cm/85 kg), spielt aber so intensiv, dass er auf dem Eis wirkt, als sei er paar Zentimeter grösser und ein paar Kilo schwerer.