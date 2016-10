Haris Seferovic hat zuerst nicht reden wollen. Der Stürmer ist nach dem Duschen gleich in den Bus gestiegen und hat telefoniert. Dann ist er doch noch einmal rausgekommen, um auch andere an seiner Gefühlswelt teilhaben zu lassen. Denn er hat harte Zeiten hinter sich. Bei Eintracht Frankfurt wartet er in der Bundesliga seit Ende November 2015 auf ein Tor, in der Nati hat er sogar noch ein klein bisschen länger warten müssen.

Bis zum Freitag. «Ich sah Shaqiri aufs Tor laufen und bin ihm nachgerannt. Plötzlich lag der Ball vor mir. Ehrlich, ich weiss nicht, wie ich ihn genau reingemacht habe», sagt der 24-Jährige. «Es ist ein gutes Gefühl, wieder einmal ein Tor erzielt zu haben.»

Der Surseer, der vor sieben Jahren die Schweizer U17-Nati in Nigeria zum WM-Titel geschossen hatte, in seinem dritten Länderspiel als 21-jähriger Joker im WM-Ausscheidungsspiel gegen Zypern in der 90. Minute das kapitale 1:0 schoss und ein Jahr später bei der WM gegen Ecuador in der Nachspielzeit das 2:1, hat schon viel erlebt in seiner Karriere. Unstet vor allem ist sie verlaufen: GC, Florenz, Xamax, Lecce, Novara, San Sebastian und nun Frankfurt.

Die Eintracht hat er in der letzten Saison im Relegationsspiel gegen Nürnberg zum Klassenerhalt geschossen, bei der EM hat er viele Chancen versiebt. Vielleicht auch, weil ihm kein Weg zu weit ist und er sich so sehr verausgabt, dass ihm dann die Konzentration beim Torschuss fehlt. Aber die Trainer, ob Ottmar Hitzfeld, Vladimir Petkovic oder Niko Kovac, mögen ihn wegen seiner Generosität. «Natürlich würde ich am Montag gegen Andorra gerne wieder ein Tor erzielen. Im Moment weiss ich aber noch nicht, ob ich spielen werde», sagt Seferovic bescheiden.